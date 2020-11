Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Im Graben gelandet

Eine Audi-Fahrerin kam am Montagabend bei Heidenheim von der Straße ab.

UlmUlm (ots)

Kurz nach 18.30 Uhr fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Audi auf der B466 von Heidenheim in Richtung Nattheim. In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab. Nach einem Graben kam sie zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich um die Leichtverletzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

+++1992806

Michael Otto / Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell