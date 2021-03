Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Gondelsheim - Hoher Sachschaden nach Brand eines Nebengebäudes

Zu einem Brand kam es am Dienstagmorgen in der Bruchsaler Straße in Gondelsheim. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Gegen 09:10 Uhr wurde das Feuer durch mehrere Passanten entdeckt und gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das leerstehende Nebengebäude bereits im Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr die mit neun Einsatzfahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde mit der Brandbekämpfung rasch begonnen. Glücklicherweise befanden sich zum Brandausbruch keine Personen im Gebäude. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, bedarf der weiteren Ermittlungen.

