Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein geschätzter Sachschaden von 35.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen in Bruchsal. Ein 43-Jähriger fuhr gegen 08.00 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße 35 von der Autobahn kommend in Richtung Heidelsheim. Zwischen der Christian-Pähr-Straße und der Einmündung der Landesstraße 558 mussten die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsen. Dies erkannte der 43-Jährige zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw auf einen davorstehenden Klein-Lkw und dieser auf einen Pkw aufgeschoben. Der Pkw schließlich prallte ins Heck eines Klein-Lkw. Der 47-jährige Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Pkw-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße 35 in dem Streckenabschnitt bis gegen 10.20 Uhr voll gesperrt.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell