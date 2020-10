Polizei Bochum

POL-BO: "So, jetzt aber ma Tacheles" - Radarkontrollen

Bochum, Herne, Witten (ots)

Jede Woche veröffentlichen wir unsere geplanten Radarmessstellen für Bochum, Herne und Witten - natürlich auch in den Sozialen Medien.

Kommende Woche haben wir dabei "Unterstützung".

Neben Geschwindigkeitsüberwachungen steht die ganze kommende Woche unter dem Thema "Einbruchschutz". Darum ergänzen wir die Radarmeldungen mit einer fortlaufende Geschichte unter dem Tenor: "Einbruchstacheles aus'm Pott". Dazu gibt es neben den täglichen Blitzermeldungen eine kleine humorvolle Extrageschichte.

Zu Ihrer Sicherheit planen wir in der kommenden Woche, zwischen dem 19.10.2020 und dem 25.10.2020, die nachfolgenden Geschwindigkeitskontrollen:

Bochum: Essener Straße (Mo.), Wiescherstraße (Di.), Dannenbaumstraße (Mi.), Am Sattelgut (Do.), Wattenscheider Hellweg (Fr.), Fritz-Reuter-Straße (Sa.), Oskar-Hoffmann-Straße (So.) Herne: Bahnhofstraße (Mo.), Wilhelmstraße (Di.), Goethestraße (Mi.), Gneisenaustraße (Do.), Voedestraße (Fr.), Edmund-Weber-Straße (Sa.), Mont-Cenis-Straße (So.) Witten: Annenstraße (Mo.), Sprockhöveler Straße (Di.), Hörder Straße (Mi.), Stockumer Bruch (Do.), Wullener Feld (Fr.), Sandstraße (Sa.), Ardeystraße (So.)

Und hier noch ein kleine Vorgeschmack der "Schreiberein von dat Else aus'm Ruhrpott" auf die kommende Woche:

"So, eigentlich bin ich ja doch noch wat kiebig. Da ham die Mädels von mein Sonntachsclub ma son Ideechen innen Raum geworfen. Ich musste die da sofort ma richtig anpesen.

Wat hab ich da mit dat Schreiberzeug zu tun? Aber ne, ne, ne, wat ham die rumgeknöttert.

Hab ich also mal schnell noch inne Kniffte gebissen und auch kein Bohei drum gemacht.

Darum ab ins Kabäusken, kleinet Likörchen und wat geschrieben. Da könnta euch nächste Woche ma wat beömmeln. Weil so ganz sauber bin ich ja nich, ne.

Da krichta mal auf dieses Fazebook wat von mich zu hören. Zu Beispiel wie ich da son paar Buden abklabastert hab, wie abgezuppt ich bin und wo ich ma echt Brassel hatte.

Freuta euch ma mit mir ab kommenden Montag.

Da zeich ich euch da ma meine Maloche und wo die jeden Tach die Blitzertüten in mein Bochum, Herne und Witten hintun. Tschööö auch, bis die Woche..."

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf https://www.facebook.com/polizei.nrw.bo/

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

