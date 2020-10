Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW

Mönchengladbach, 26.10.2020, 11:15 Uhr, BAB 46 (ots)

Aus unbekannter Ursache kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen dem Autobahndreieck Wanlo und dem Autobahnkreuz Holz. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Autobahnpolizei sowie ein Fahrzeug von Straßen NRW bereits die Absicherung der Unfallstelle übernommen. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Personen verletzt, welche nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle zur weiteren Abklärung einer Klinik zugeführt wurden. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen auf der BAB 46.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), mehrere Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

