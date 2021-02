Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparkten Golf in der Alemannenstraße angefahren und dann geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (17.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 12.20 Uhr, ist ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines VW Golfs gefahren, der am Fahrbahnrand der Alemannenstraße abgestellt war. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Golf in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern oder sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

