Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim - Bubsheim, K 5905, Landkreis Tuttlingen) Heftiger Verkehrsunfall infolge Fahrbahnglätte fordert zwei verletzte Personen, davon eine schwer verletzte Autofahrerin

Gosheim - Bubsheim, K 5905, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem heftigen Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen des Typs VW Fox und einem VW Golf, bei welchem die Fox-Fahrerin schwer und der Fahrer des Golfs leicht verletzte worden sind, ist es am Donnerstagmorgen zwischen Gosheim und Bubsheim auf der zum Unfallzeitpunkt teils winterglatten Kreisstraße 5905 gekommen. Die 21 Jahre junge Fahrerin des VW Fox war gegen 07 Uhr von Gosheim in Richtung "Heuberger Kreuz" auf der K 5905 unterwegs. Etwa auf halber Strecke geriet der schon ältere Fox infolge einer an die winterglatten Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, wo der Wagen frontal mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden VW Golf eines 28-jährigen Autofahrers zusammenprallte. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Fox um die eigene Achse und blieb total beschädigt am Straßenrand stehen. Die junge Autofahrerin wurde dabei in ihrem Wagen eingeklemmt. Der ebenfalls schon ältere Golf des 28-Jährigen wurde bei dem Unfall nach rechts abgewiesen und blieb ebenfalls total beschädigt auf einer angrenzenden und gegenüber der Straße abgesenkten Wiese stehen. Die schwer verletzte Vox-Fahrerin musste von der Feuerwehr Gosheim, die mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften unter der Leitung von Kommandant Joachim Weber am Unfallort eingetroffen war, zunächst aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch die mit zwei Rettungsfahrzeugen und zwei Notärzten beim Unfall eingesetzten Rettungskräfte, brachte ein Rettungshubschrauber die junge Frau in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Der Fahrer des Golfs wurde zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht. Die Kreisstraße 5905 musste während der Unfallaufnahme bis etwa 09.30 Uhr voll gesperrt werden. Abschleppdienste kümmerten sich in dieser Zeit um die Bergung und den Abtransport der beiden total beschädigten Autos. An diesen war Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.

