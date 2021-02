Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Unbekannter kratzt am Passat- und Fiat-Lack 17.2.21

Schramberg (ots)

Mutwillig zerkratzt worden ist der Lack eines VW Passat und eines Fiat 500, die in einer Parkbucht in der Kirnbachstraße standen. Die Polizei geht davon aus, dass der rund 3000 Euro hohe Schaden, der jeweils an der rechten Fahrzeugseite hinterlassen worden ist, von Dienstag auf Mittwoch von einem Unbekannten verursacht wurde. Vom Täter fehlt derzeit jede Spur. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell