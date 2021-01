Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Altpapiercontainer steht in frühen Morgenstunden in Nordenham in Brand +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Januar 2021, gegen 04:20 Uhr stand aus bislang unbekannten Gründen ein Altpapiercontainer in der Hansingstraße in Nordenham in Brand. Der Altpapiercontainer war zur Abholung an der Straße bereitgestellt.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham löschten den brennenden Container schnellstmöglich, sodass eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert wurde. Der Sachschaden wurde auf 600 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. In diesem Zusammenhang werden Personen, die Hinweise bezüglich des Brandes geben können, gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 zu melden.

