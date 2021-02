Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Oberndorf am Neckar, Lkrs. Rottweil) Auf Firmenparkplatz BMW-Stoßstange lädiert 16.2.21

Oberndorf (ots)

Bereits am Dienstag hat auf einem Firmenparkplatz in der Heckler und Koch-Straße ein anderer Autofahrer einen schwarzen BMW-Geländewagen gestreift und einen Schaden von etwa 2000 Euro hinterlassen. Das neuere Auto des Modelltyps X7 stand tagsüber entlang des Zaunes zum dortigen Firmengelände und dürfte vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen Stoßstange touchiert worden sein. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 81010 entgegen.

