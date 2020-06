Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Kind - Zeugen gesucht

Waldrach (ots)

Am Montag, 08.06.2020 gegen 12.20 Uhr kam es in der Trierer Straße in Waldrach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Junge in Höhe der Bushaltestelle "Weinbergsweg" unvermittelt von links nach rechts über die Fahrbahn gelaufen. Dabei stieß er gegen einen in Richtung Kasel fahrenden Pkw. Der Junge wurde zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Zum Unfallzeitpunkt hielten sich vermutlich mehrere Personen an der Bushaltestelle auf und kämen als mögliche Unfallzeugen in Betracht.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Schweich unter 06502/91570.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



