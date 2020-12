Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Schreinerei

LennestadtLennestadt (ots)

Zu einem Brand in einer Schreinerei kam es am Sonntag in Elspe in der Straße "Am Vogtshof". Nachdem der Besitzer aus seiner benachbarten Wohnung gegen 15 Uhr einen lauten Knall vernahm, stellte er einen Feuerschein in seinem Betrieb fest und alarmierte die Feuerwehr. Diese mussten nach dem Eintreffen in dem stark verrauchten Betrieb nur noch Restlöscharbeiten in einem Heizungsraum durchführen. Eine durch das Feuer leckgeschlagene Wasserleitung hielt den Brand in Grenzen. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht abschließend geklärt, Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Es entstand, bis auf ein zerborstenes Fenster, kein Gebäudeschaden. Der Gesamtschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Am Einsatz beteiligt waren Feuerwehrkräfte aus Elspe, Grevenbrück und Meggen sowie ein RTW des Kreises und der Malteser Hilfsdienst.

