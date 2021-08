Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. VS) Straße für zwei Autofahrer zu schmal

Königsfeld (ots)

Im Hutzelweg ist es am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Unfall gekommen, weil zwei entgegenkommende Autos auf der schmalen Straße nicht aneinander vorbei gekommen sind. Sowohl der 22-Jährige im Audi, der talabwärts fuhr, als auch die entgegenkommende 80-Jährige in ihrem Geländewagen kamen deswegen in die Zwickmühle. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von über 5000 Euro. Sowohl die Frau, als auch der junge Mann wurden von der Polizei verwarnt.

