POL-IZ: 210223.3 Brunsbüttel: Noch größerer Schaden als erwartet (siehe 210222.8)

Nachdem ein Unbekannter der Kundin eines Supermarktes am vergangenen Samstag in Brunsbüttel das Portemonnaie entwendet hatte, musste die Geschädigte nun feststellen, dass zudem unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto erfolgt waren.

Nach der Anzeige wegen des Diebstahls erschien die 72-Jährige erneut bei der Polizei, weil sie festgestellt hatte, dass der Taschendieb mit der in dem entwendeten Portemonnaie verwahrten Bankkarte mehr als tausend Euro von ihrem Konto abgehoben hatte. Zudem tätigte der Gauner mit der Karte bei einem Aldi-Markt einen Einkauf in Höhe von 80 Euro. Dass die Seniorin ihre zur Karte gehörige PIN - wenn auch in verschlüsselter Form - in ihrem Portemonnaie verwahrt hatte, konnte die Frau nicht ausschließen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmal dringend darauf hinweisen, keinerlei Taschen, Portemonnaies und Wertgegenstände während des Einkaufs im Einkaufswagen zu deponieren und keinesfalls die PIN einer Geldkarte zusammen in einem Behältnis mit der Karte zu verwahren.

