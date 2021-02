Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210222.16 Dithmarschen: Falscher Bankmitarbeiter ergaunert vierstelligen Betrag

Dithmarschen (ots)

Am vergangenen Freitag ist es einem Betrüger gelungen, sich per Telefon in das Vertrauen eines Mannes zu schleichen und von seinem Konto mehrere tausend Euro zu ergaunern. Im Laufe des Tages stellte der Geschädigte die Tat fest.

Am 19.02.2021 erhielt der 87-jährige Rentner aus dem Kreis Dithmarschen den Anruf eines Mannes, der sich als Bankmitarbeiter der HypoVereinsbank ausgab. Der Betrüger gaukelte seinem Opfer vor, dass er aufgrund der Umstellung des TAN-Verfahrens einige Angaben bestätigten müsste. Anschließend hat er dann die Konto- und die Kreditkartennummern des Geschädigten vorgelesen und sich diese vom Geschädigten bestätigen lassen. Weiterhin wies der Betrüger den Dithmarscher auf eine Rechnung der Firma KLARNA hin, die auf den Erwerb einer bestimmten Sache schließen ließ. - Der Geschädigte bestätigte dies. Im Anschluss erhielt der Rentner vier bis fünf SMS von dem angeblichen Bankmitarbeiter, die er bestätigen sollte. In den SMS waren TAN-Nummern enthalten, die der Rentner bestätigte. Während des Telefonats habe sich der Betrüger immer wieder mit einem anderen Herrn abgesprochen. Danach bedankte und beendete der Betrüger das Telefonat.

Der 87-Jährige stellte im Laufe des Tages fest, dass von seinem Konto fünf Einzelüberweisungen über jeweils einen vierstelligen Betrag an einen unbekannten Empfänger getätigt wurden.

Daraufhin setzte sich der Dithmarscher umgehend mit seiner Bank in Verbindung. Ob sie sein Geld noch zurückholen können, ist noch unklar.

Maike Pickert

