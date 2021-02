Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210222.13 Puls: Zigarettenautomat aufgebrochen

Puls (ots)

Wie der Polizei Schenefeld erst heute bekannt wurde, haben unbekannte Täter in Puls einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und entleert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am heutigen Morgen, 05.17 Uhr, meldete ein Anwohner der Polizei den offenstehenden Zigarettenautomaten auf einer Grundstückszufahrt in der Schulstraße. Die Inaugenscheinnahme durch die Polizei ergab, dass die Täter vermutlich eine Flex und weiteres Werkzeug für den Automatenaufbruch benutzten. Anschließend entnahmen sie die Zigarettenschachteln in unbekannter Menge.

Der Gesamtschaden wird auf ungefähr tausend Euro beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung zu setzen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell