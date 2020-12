Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auf Auto aufgefahren und geflüchtet (15.12.2020)

Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich am Montag um 18.00 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße / Untere Laube / Inselgasse in Konstanz. Eine noch unbekannte Toyota-Fahrerin kollidierte beim Vorbeifahren mit dem Auto einer 30-jährigen Frau. Daraufhin flüchtete die Toyota-Fahrerin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs ist bekannt, weswegen polizeiliche Ermittlungen eingeleitet wurden.

