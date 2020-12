Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen-Neuhaus

Landkreis Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer (15.12.2020)

B 14 / Aldingen-NeuhausB 14 / Aldingen-Neuhaus (ots)

Beamte des Polizeireviers Spaichingen haben am Dienstag, gegen 22.45 Uhr, an einer Bushaltestelle im Bereich von Neuhaus (B 14) einen 22-jährigen Autofahrer kontrolliert, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein an der Kontrollstelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille, weshalb die Beamten mit dem Mann ins Krankenhaus fuhren und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Anschließend wurde der Führerschein des 22-Jährigen beschlagnahmt. Auf diesen kommt nun noch ein Strafverfahren wegen der Autofahrt unter Alkoholeinfluss zu.

