POL-KN: (Immendingen

Landkreis Tuttlingen) Autofahrer übersieht Fußgängerin (15.12.2020)

Immendingen

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein 73-jähriger Autofahrer am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, eine 59-jährige Fußgängerin übersehen, die in der Schwarzwaldstraße an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn querte. Der 73-Jährige erfasste die Frau mit seinem Auto und verletzte diese hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige in ein Krankenhaus.

