POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Abbrucharbeiten an einem Hausdach ohne erforderliche Sicherungsmaßnahmen (15.12.2020)

Tuttlingen-NendingenTuttlingen-Nendingen (ots)

Wegen mangelnder Sicherungsvorkehrungen hat die Polizei am Dienstagnachmittag in der Mühlheimer Straße dort vorgenommene Abbrucharbeiten am Dach eines Hauses eingestellt. Arbeiter einer Trockenbaufirma hatten gegen 14 Uhr an dem bereits abgedeckten Dach des Hauses Balken entfernt, ohne dass das Gebäude mit entsprechenden Sicherungsnetzen oder abgesicherten Gerüsten versehen war. Auch waren die Arbeiter nicht mit einer erforderlichen Schutzausrüstung ausgestattet. Der durchführenden Firma fehlte mit dem angemeldeten Gewerk "Trockenbau" zudem die entsprechend Sachkunde für die Dachabbruchsarbeiten. Die Arbeiten wurden von der Polizei eingestellt. Auf die durchführende Firma kommt nun noch eine Überprüfung bezüglich eines Verstoßes gegen arbeitsschutzrechtliche Vorschriften zu.

