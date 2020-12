Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Abbiegeunfall

Polizei sucht Zeugen (14.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden hat sich am Montag gegen 17 Uhr auf der Wieselsbergstraße an einer Ampelkreuzung ereignet. Eine 18-jährige Renault Clio-Fahrerin kam aus Richtung Stadtmitte und bog vor einer Tankstelle nach links in Richtung eines Einkaufsmarktes ab. Hier stieß sie mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Audi A4-Fahrer zusammen. Beide Unfallbeteiligten behaupteten, dass die Ampeln für ihre Fahrtrichtung jeweils auf "Grün" geschaltet waren. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

