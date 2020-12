Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin missachtet "Rechts-vor-Links" (15.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt rund 2.000 Euro Sachschaden hat sich gestern gegen 15 Uhr an der Einmündung der Straßen Marbacher Straße / Altstadtstraße ereignet. Eine 21-jährige VW Polo-Fahrerin fuhr auf der Marbacher Straße in Richtung Fürstenbergring. An der Einmündung übersah sie eine 59-Jährige, die mit einem Opel Corsa von rechts aus der Altstadtstraße kam. Beide Autos stießen auf der Einmündung zusammen. Verletzte gab es nicht.

