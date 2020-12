Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf Vorderfrau aufgefahren (15.12.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Ein Auffahrunfall mit einem Sachschaden von rund 1.000 Euro hat sich am Dienstagmorgen gegen 11.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet. Eine 50-jährige Fiat Punto Fahrerin war in Richtung Hüfingen unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 30a verkehrsbedingt anhalten musste. Eine ihr nachfahrende 53-jährige Fiat Panda Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Punto auf. An beiden Autos entstand geringer Sachschaden in Höhe von jeweils 500 Euro.

