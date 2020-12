Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS - Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall (15.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Dürrheimer Straße gekommen. Ein 33-jähriger Opel Astra Fahrer erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 23-Jähriger in einem 1er BMW abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Am BMW entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro, am Astra in Höhe von rund 500 Euro.

