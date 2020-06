Polizei Düren

POL-DN: Geld aus Autos gestohlen

Düren (ots)

In Rölsdorf wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drei Fahrzeuge auf bislang unbekannte Art geöffnet. Der oder die Täter entnahmen daraus Bargeld.

Die Autos waren von ihren Besitzern im Laufe des Mittwochs in den Einfahrten vor ihren Wohnhäusern an der Gürzenicher Straße abgestellt worden, das letzte von ihnen gegen 20:45 Uhr. Am darauffolgenden Morgen bemerkte eine Anwohnerin gegen 07:15 Uhr, dass ihr Fahrzeug in der Nacht geöffnet und durchsucht worden war. Mit zwei weiteren Wagen war das gleiche geschehen, doch an keinem der Fahrzeuge konnten Aufbruchspuren festgestellt werden.

Wie der oder die Täter in die Autos gelangten, ist nicht ersichtlich. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten sie geringe Mengen Bargeld.

Hinweise auf verdächtige Personen, die sich im fraglichen Zeitraum in der Gürzenicher Straße aufhielten, werden an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

