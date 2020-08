Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200821.5 Hohenaspe: Mutter und drei Kinder verunglücken

Hohenaspe (ots)

Am heutigen Vormittag hat sich in Hohenaspe ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Alle Insassen, eine Mutter und ihre drei Kinder, erlitten dabei leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Kurz vor 09.00 Uhr war eine 38-jährige Frau mit drei Kleinkindern in einem Opel auf der Hauptstraße aus Richtung Drage kommend unterwegs. In einem Kurvenbereich verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen, der sich daraufhin drehte, überschlug und schließlich auf dem Dach liegend abseits der Fahrbahn zum Stillstand kam. Ein Anwohner, der das Geschehen bemerkt hatte, eilte der Autofahrerin und ihren Kids im Alter von 1, 2 und 4 Jahren zu Hilfe und befreite die Vier aus dem Unfallfahrzeug. Alle Insassen waren augenscheinlich äußerlich unverletzt, hatten jedoch einen Schock erlitten und kamen in eine Klinik.

An dem Opel entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Merle Neufeld

