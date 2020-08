Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200821.2 Brunsbüttel: Unbekannte beschädigen Autos

Brunsbüttel (ots)

Innerhalb der letzten Tage haben Unbekannte in Brunsbüttel zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diese Personen geben können.

Am Mittwoch vernahm ein Anwohner der Schulstraße gegen 23.00 Uhr durch das Fenster fünf Jugendliche, die sich im Eingangsbereich der Grundschule aufhielten. Als die Personen sich seinem abgestellten Polo näherten, versuchte er sie verbal zu vertreiben. Gegen 23.45 Uhr hörte der Anzeigende dann einen Knall und stellte am Donnerstag fest, dass ein Außenspiegel seines Autos zerstört worden war, Schadenshöhe etwa 100 Euro. Möglicherweise waren die fünf jungen Leute für die Beschädigung verantwortlich.

Ein weiterer Anzeigender, der seinen Toyota unweit des erstgenannten PKWs geparkt hatte, meldete der Polizei am Donnerstag ebenfalls eine Beschädigung an seinem Auto. Die hatten Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 18.45 Uhr, verursacht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

