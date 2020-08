Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorinnen lassen sich nicht täuschen

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang Unbekannter Mann versuchte in Ludwigshafen-Süd am 11.08.2020, gegen 20 Uhr, gleich zwei Seniorinnen zu täuschen.

Zunächst klingelte er bei einer 72-Jährigen Hausbewohnerin und gab sich als TWL-Mitarbeiter aus. Er behauptete etwas in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die 72-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, ließ ihn nicht eintreten und schlug die Tür zu.

Nur kurze Zeit später versuchte der Unbekannte es bei einer weiteren Hausbewohnerin. Er klingelte bei einer 74-Jährigen und gab dieses Mal an, er sei Vodafone-Mitarbeiter. Auch hier scheiterte er an der resoluten Seniorin, die sich nicht in die Irre führen ließ.

Beide Frauen konnte den Täter wie folgt beschrieben: Etwa 35-Jähre alt, 1,70m groß, kräftige Statur. Er trug eine helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

