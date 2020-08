Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200819.5 Heide: Flüchtiger Radler gesucht

Heide (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein Radler in Heide gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und hat sich im Anschluss von dem Ort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem vermutlich Jugendlichen.

Gegen 14.35 Uhr war der etwa 16-Jährige mit seinem Herrenrad auf der Heimkehrerstraße in Richtung Apenrader Straße unterwegs. Dabei schaute er auf ein Handy und sah vermutlich aus diesem Grund den geparkten Wagen in Höhe der Heimkehrerstraße 13 nicht. Er fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf und stürzte. Mit blutender Nase setzte er anschließend seine Fahrt fort, trotzdem ein Zeuge ihn auf eine erforderliche Schadensregulierung ansprach. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Laut Angaben mehrerer Zeugen war der Unfallverursacher etwa 16 Jahre alt, männlich, 170 cm groß und hatte braune kurze Haare, eine schlanke und sportliche Figur und war mit einem hellen karierten Hemd und einer Dreiviertel-Hose bekleidet. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell