Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200821.4 Itzehoe: Einbruch auf Schulgelände

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag sind Unbekannte in eine Laube auf dem Gelände einer Schule in Sude West eingedrungen. Ob die Täter Beute machten ist unklar, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Vermutlich im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 21.45 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Holzschuppen auf dem Gelände der Grundschule Sude West in der Einhardstraße. Sie richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an, ob sie etwas entwendeten, bleibt zu klären.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

