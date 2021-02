Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210222.12 Heide: Unbekannte steigen in Sporthalle ein

Heide (ots)

Bereits in der vergangenen Woche sind Unbekannte in eine Sporthalle in Heide eingestiegen. Die Täter entwendeten nichts, richteten jedoch einen nicht unerheblichen Schaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis zum Freitagmorgen begaben sich Einbrecher auf das Dach der Turnhalle der Klaus-Groth-Schule im Loher Weg. Dort verschafften sie sich durch das Zerstören eines Oberlichtes Zutritt zu dem Gebäude. Aus dem Inneren entwendeten die Eindringlinge nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro an.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell