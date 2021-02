POL-IZ: 210222.9 Brokdorf: Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Freitag ist es über Tag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brokdorf gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr suchten Einbrecher ein Haus in der Dorfstraße auf. Sie traten an die rückwärtige Terrassentür heran und versuchten diese aufzuhebeln. Als der Versuch allerdings misslang, schlugen sie die Scheibe der Terrassentür mittels eines Blumenkübels ein. Durch das entstandene Loch stiegen die Unbekannten in das Objekt ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe sowie Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 800 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020.

