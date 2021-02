Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210222.6 Herzhorn

Glückstadt: Automatenaufbrecher unterwegs

Herzhorn / Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag waren Automatenaufbrecher unterwegs und sind zwei Automaten in Herzhorn und in Glückstadt angegangen. Es gelang ihnen, eines der Geräte zu öffnen, das zweite beschädigten sie lediglich.

Vermutlich im Zeitraum von 21.30 Uhr bis etwa 03.50 Uhr suchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Herzhorn, Am Markt, an der Wand einer Gaststätte auf. Sie öffneten das Gerät gewaltsam und entnahmen eine unbestimmte Summe Bargeld, die Tabakwaren ließen sie nach derzeitigen Erkenntnissen unberührt.

An einem zweiten Automaten in Glückstadt, Am Fleth, machten sich möglicherweise dieselben Täter zu schaffen, gelangten jedoch nicht an den Inhalt. Vermutlich wurden die Diebe während der Tat gestört und ließen von Ihrem Vorhaben ab.

Die genaue Höhe der entstandenen Sachschäden ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell