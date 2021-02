Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210222.4 Hohenlockstedt: Einbruch in Wohnung

Hohenlockstedt (ots)

Am Sonntag ist es am helllichten Tag in Hohenlockstedt zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Haidkoppel. Der Einbrecher entwendete aus dem Objekt einen dreistelligen Bargeldbetrag und hochwertige Kopfhörer. Zudem richtete der Täter einen Schaden in Höhe von 200 Euro an.

Hinweise auf den Eindringling gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatortes bemerkt haben, sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell