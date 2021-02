Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210222.1 Tielenhemme: Untergegangenes Sportboot an Steganlage

Tielenhemme (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist ein Sportboot aus bisher ungeklärter Ursache an dem Steg eines Bootvereins in Tielenhemme / Eider gesunken. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Das betroffene Sportboot des Typs Finnklipper 35, Heimathafen Pahlen / Eider, , lag zum Zeitpunkt des Sinkens an der Steganlage des Sportbootvereins Tielenhemme. Im Zuge des Untergehens kam es zunächst zu keinem Schadstoffaustritt. Nach Angaben des Eigners befanden sich etwa 150 Liter Dieselkraftstoff in einem abgesperrten Tank an Bord, so dass die Freiwillige Feuerwehr Hennstedt präventiv eine Ölsperre um das untergegangene Boot auslegte.

Die Bergung des Schiffes wird durch den Eigner veranlasst.

Merle Neufeld

