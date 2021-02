Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210219.3 Kellinghusen: Hinweis für die Bürger*innen

Kellinghusen (ots)

An dem Gebäude der Polizeistation Kellinghusen in der Hauptstraße finden in der Zeit vom 6. bis zum 18. März 2021 Bauarbeiten statt. Während dieses Zeitraumes sind weder der Haupteingang noch der Behinderteneingang nutzbar. Die Polizei ist aber weiterhin für die Bürger*innen erreichbar. Bitte rufen Sie unter der bekannten Telefonnummer 04822 / 20980 an oder klingeln Sie an dem Eingang der rechten Gebäudeseite - von der Hauptstraße aus gesehen.

Merle Neufeld

