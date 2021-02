Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210218.5 Itzehoe: Mit dem Auto auf Diebestour - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch waren drei unbekannte Personen mit einem Opel in Itzehoe auf Diebestour. Sie erbeuteten unter anderem ein hochwertiges elektronisches Gerät - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 13.00 Uhr fiel das Trio auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Lindenstraße erstmalig auf. Es gelangte dorthin mit einem schwarzen Opel Zafira mit Hamburger Kennzeichen. Besetzt war der Wagen mit einer Frau und zwei Männern, die zunächst im Zuge eines Ablenkungsmanövers aus dem Tank-Shop mehrere Getränke entwendeten. Während des weiteren Aufenthalts auf dem Gelände begaben sich die Täter zu einem nicht verschlossenen LKW und stahlen aus der Fahrerkabine eine Jacke mitsamt einem Smartphone. Gegen 17.30 Uhr begingen die Unbekannten einen dritten Diebstahl von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bellerkrug. Auf den Hof fuhren sie ebenfalls mit dem Opel und nahmen von hier unter anderem ein Steuerungsgerät für Fütterungstechnik im Wert von mehreren tausend Euro mit.

Vermutlich haben die Täter sich über etliche Stunden im Itzehoer Stadtgebiet oder in der Umgebung aufgehalten. Möglicherweise begingen sie weitere Taten oder erweckten auf anderem Wege die Aufmerksamkeit von Zeugen. Personen, denen der schwarze Opel aufgefallen ist, sollten sich daher mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

