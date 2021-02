Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210218.2 Itzehoe: Diebstahl einer Handtasche

Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in Itzehoe eine Handtasche entwendet, die die Eigentümerin kurz zuvor vergessen hatte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachtet haben.

Gegen 17.15 Uhr tätigte die Anzeigende ihre Einkäufe in dem Penny-Markt Große Paaschburg. Sie bezahlte ihre Waren und begab sich zu einem Tisch hinter dem Kassenbereich, um ihren Einkauf zu verstauen. Hierzu stellte sie ihre Handtasche mitsamt Smartphone und Geldbörse auf der Ablage ab. Im Anschluss verließ die 57-Jährige das Geschäft und bemerkte während des Wegstellens des Einkaufswagens, dass sie ihre Tasche im Laden hatte stehenlassen. Bei ihrer Rückkehr in das Geschäft war ihr Eigentum allerdings bereits verschwunden, ein Dieb hatte die Tasche entwendet.

Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor - möglicherweise kommen die Ermittler nach der Auswertung von Videomaterial hinter seine Identität. Zeugen sollten sich in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

