POL-IZ: 210217.2 Glückstadt: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Glückstadt (ots)

Aus nicht ersichtlichem Grund hat ein Mann am vergangenen Freitag im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Glückstadt Widerstand geleistet. Er hatte weder Alkohol getrunken, noch Drogen konsumiert, war allerdings verhaltensauffällig.

Gegen 18.30 Uhr erhielt eine Streife den Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Der Wagen sollte in den Gegenverkehr geraten sein, in der Straße Im Neuland entdeckten Einsatzkräfte den Honda schließlich. Mittels Anhaltezeichen und leichtem Abbremsen versuchten sie das Auto zu stoppen, was mit dem Auffahren des Verdächtigen auf den Streifenwagen endete. Der Insasse gab an, Alkohol getrunken zu haben, das Absolvieren eines Atemalkoholtests gelang ihm nicht. Die Beamten kündigten dem Mann an, dass er zwecks der Blutprobenentnahme mit auf die Dienststelle kommen müsse, wogegen sich der 46-Jährige massiv wehrte. Die Einsatzkräfte brachten ihr Gegenüber schließlich zu Boden und legten ihm Handfesseln an, ein Polizist zog sich im Zuge der Gegenwehr des Beschuldigten leichte Verletzungen zu. Auf der Polizeistation absolvierte der Glückstädter schließlich doch einen Atemalkoholtest und einen Drogenvortest mit negativem Ergebnis. Die Blutprobenentnahme war somit entbehrlich und der Mann konnte die Dienststelle wieder verlassen.

Die Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten, der durchgängig abwesend zu sein schien, behielten die Beamten erst einmal ein. Der 46-Jährige wird sich nun unter anderem wegen des Widerstandes verantworten müssen.

Merle Neufeld

