POL-IZ: 210217.1 Süderhastedt: Unfallzeugen gesucht

Süderhastedt (ots)

Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche, am 11. Februar 2021, hat sich in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall mit Flucht in Süderheistedt ereignet. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallfahrer, der sich vom Ort entfernt haben soll.

Gegen 07.10 Uhr war ein nach derzeitigen Erkenntnissen unbekannter Fahrer in Begleitung dreier Männer in einem Daimler auf der Hauptstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 55 prallte der Wagen auf einen geparkten BMW X5, an dem durch das Geschehen ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstand. Das Verursacherfahrzeug setzte seinen Weg erst einmal bis auf ein nahegelegenes Grundstück fort. Hier traf die alarmierte Polizei auf die drei Mitfahrer des Mercedes, der Fahrer, so die drei Männer einvernehmlich, hätte sich fluchtartig zu Fuß entfernt. "Jan" sei sein Name, mehr sei von der Identität des Weggelaufenen nicht bekannt.

Wer tatsächlich am Steuer des schwarzen Daimler-Benz mit Plöner Kennzeichen gesessen hat, ließ sich abschließend nicht klären. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die den Wagen samt Insassen vor dem Unglück gesehen haben oder die Hinweise auf den unbekannten "Jan" geben können. Sie sollten sich bei der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Merle Neufeld

