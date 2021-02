Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210209 - 0151 Frankfurt-Sindlingen: Versuchter Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Montag, den 8. Februar 2021, gegen 19.20 Uhr, über die Balkontür in eine Wohnung in der Hermann-Küster-Straße einzudringen.

Noch während sie dabei waren, die Balkontür aufzuhebeln, kehrten die Mieter der Wohnung zurück und die Täter flohen über die Grünanlage in Richtung des Bahnhofes Zeilsheim.

Beide Täter werden als 20-30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und von südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer dürfte etwa 180 cm groß, der andere etwa 170 cm groß sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell