Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Karlsruhe-DammerstockKarlsruhe-Dammerstock (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten an einem Verbindungsweg zwischen der Neckarstraße und der Donaustraße auf und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Moritz Hipp, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell