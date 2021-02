Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210209 - 0150 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 8. Februar 2021, gegen 21.05 Uhr, wurde ein zunächst unbekannter Mann durch einen Sicherheitsmitarbeiter dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Ferdinand-Happ-Straße verschiedene Waren in seinen Rucksack bzw. in seine Jacke verstaute. Nachdem er, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich verlassen hatte, wurde er von dem Sicherheitsmitarbeiter auf sein Tun angesprochen. Er beleidigte daraufhin den Mitarbeiter und versuchte, sich mittels Treten aus der Situation zu befreien, die schließlich mit seiner Festnahme durch die Polizei endete.

Bei dem Festgenommenen, einem 35-jährigen Frankfurter, wurden Schokolade, zwei Bier- und eine Weinflasche gefunden.

