Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210216.6 Wrist: Probefahrt mit Folgen

Wrist (ots)

Weil ein Mann am Samstagvormittag in Wrist eine Probefahrt mit einem nicht angemeldeten Auto absolviert hat, erwartet ihn nun eine Strafanzeige - auch wenn die gefahrene Strecke nur eine kurze war.

Gegen 11.00 Uhr führte ein 45-Jähriger in der Straße Am Sportplatz mit einem Kaufinteressenten eine Probefahrt in einem Daewoo durch. Das fiel einer zufällig vorbeikommenden Streife deshalb auf, weil das Fahrzeug keine Kennzeichen trug. Die Beamten kontrollierten das Auto, der Fahrer entschuldigte den Mangel damit, dass er mit dem Verkaufs-Wagen doch nur eine kurze Strecke zurückgelegt hätte. Dennoch erwartet den Kellinghusener nun eine Strafanzeige, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Merle Neufeld

