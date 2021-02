Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210216.4 Dithmarschen: Falscher Bankmitarbeiter erfolgreich

Dithmarschen (ots)

Bereits in der ersten Februar-Woche ist es einem Betrüger gelungen, sich per Telefon in das Vertrauen eines Dithmarschers zu schleichen und von seinem Konto mehrere tausend Euro zu ergaunern. Erst einige Tage später bemerkte der Geschädigte die Tat.

Am 5. Februar 2021 erhielt der 51-Jährige den Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse Westholstein ausgab. Er gaukelte seinem Opfer vor, dass zwei unberechtigte Abbuchungen von dem Konto des Anzeigenden stattgefunden hätten und dass diese nun wieder rückgängig gemacht werden müssten. Dazu sollte der aus dem Brunsbütteler Umland Stammende eine TAN übermitteln, was er schließlich auch tat. Angeblich, so der Betrüger noch im Gespräch, habe er eine Rückbuchung eingeleitet, das Konto sei nun bis zur Übermittlung neuer Zugangsdaten gesperrt. Als die versprochenen Daten nicht eintrafen, setzte sich der Geschädigte am gestrigen Montag mit seiner Bank in Verbindung und musste erfahren, dass der Telefonbetrüger zwei Abbuchungen von seinem Konto veranlasst hatte.

Ob der 51-Jährige sein Geld zurückbekommt, ist noch unklar.

Merle Neufeld

