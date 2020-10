Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit E-Biker

Alheim (ots)

Am Donnerstag den 01.10.20 gg. 17.30 Uhr fuhr eine 26- jährige Rotenburgerin mit einen VW Bus auf der Kreisstraße von Sterkelshausen in Richtung Oberellenbach. Links aus einem Feldweg kam ein 24- jähriger Alheimer mit seinem E-Bike auf die Straße gefahren und prallte mittig gegen die linke Fahrzeugseite des Busses. Der Alheimer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und nach erfolgter Behandlung wieder entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2250 EUR.

