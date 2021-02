Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210222.3 Helse: Einbruch in Resthof

Helse (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Helse zu einem Einbruch in einen Resthof gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum vom 15.02.2021, 10.30 Uhr, bis 18.02.2021, 10.30 Uhr, suchten Unbekannte den Resthof in der Straße Triangel auf. Durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude.

Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang unklar. Zur Schadenssumme können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/940.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell