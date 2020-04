Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auto eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (14.04.2020) in ein Auto im Waldhornweg eingebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 03.30 Uhr zwei Personen, die sich auf verdächtige Weise an einem dort geparkten grünen Toyota zu schaffen machten. Als er sie ansprechen wollte, flüchteten die beiden in Richtung Köstlinstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Einer der Männer soll etwa 180 Zentimeter groß und zwischen 22 und 24 Jahren alt gewesen sein, schwarze Haare gehabt haben und mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzen Mütze bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell