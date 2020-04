Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (14.04.2020) an der König-Karls-Brücke ist ein 62 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden. Der 62-Jährige fuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Ford Transit die König-Karls-Brücke in Richtung Stadtmitte entlang, als er mit einem VW Transporter eines 25-Jährigen zusammenstieß, der in entgegengesetzte Richtung von der Cannstatter Straße kommend kurz nach dem Schwanenplatztunnel nach links in Richtung Wilhelma abbiegen wollte. Der ältere Mann erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden. Die Polizei bittet vor allem den Fahrer eines weißen Transporters, der zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrspur neben dem 25-Jährigen abgebogen sein soll, sich zu melden.

