POL-IZ: 210223.2 Büsum: Wechselgeldbetrüger macht Beute

Büsum (ots)

Bereits am Freitag der vergangenen Woche hat ein Wechselgeldbetrüger in Büsum satte Beute gemacht. Er trickste die Kassiererin eines Supermarktes aus und erlangte mehrere hundert Euro.

Gegen 15.15 Uhr betrat ein Unbekannter das Geschäft in der Nordseestraße und begab sich zwecks Bezahlung mit nur einem Teil an die Kasse. Hier zückte der Täter 600 Euro, die er kleiner wechseln wollte. Die Kassen-Mitarbeiterin kam der Bitte nach und weil der Gauner sein Geld mehrfach hin und her tauschen ließ, verlor die Dame den Überblick. Erst am Abend bei der Kassenabrechnung fiel auf, dass der Täter im Zuge seines Ablenkungsmanövers einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet hatte.

Hinweise auf die listige Person liegen bisher nicht vor - möglicherweise ergeben sich im Zuge der Auswertung von Videoaufnahmen welche. Zeugen, die Angaben zu dem Wechselbetrüger machen können, sollten sich bei der Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 melden.

